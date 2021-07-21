Свердловские общественники считают: У России есть все основания игнорировать требования ЕСПЧ по однополым бракам

В регионах страны продолжают обсуждать скандальное решение ЕСПЧ по однополым бракам, передает корреспондент Накануне.RU. Свердловские общественники также прокомментировали решение ЕСПЧ призвать Россию к заключению однополых браков.

Как известно, Европейский суд по правам человека признал, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, якобы нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод.

Попытки применить к России стандартизированный подход, не приемлемый для нашей страны, накануне прокомментировали представители общественных организаций Свердловской области.

Свердловчане с активной жизненной позицией считают, что у России есть все основания игнорировать подобные требования ЕСПЧ – они противоречат не только внутреннему укладу нашей страны, но и Конституции РФ.

Инженер-строитель и общественный деятельно Александр Гавриленко считает, что «в обсуждении, которое идет в общественном пространстве по поводу легализации однополых браков, отражается ситуация с принятием Поправок в нашу Конституцию». «Там прописан брак, как союз мужчины и женщины. И очень хорошо, что в отличие от прошлых лет, наша Конституция и внесенные в нее поправки имеют приоритет над западными нормами. Это, во-первых, — подчеркивает Гавриленко. — Во-вторых, наше общество категорически не приемлет позицию, чтобы в России, дать зеленый свет этим „крутейшим“ европейским ценностям. Я считаю, что в целом реакция властей отражает реакцию народа к этой теме».

Руководитель Уральского родительского комитета Евгений Жабреев уверен, что «на сегодняшний день наше государство дает возможность секс-меньшинствам спокойно жить». «Но у нас существует запрет пропаганды гомосексуализма несовершеннолетним. И я считаю, что государству нужно и дальше совершенствовать законодательство, чтобы защищать традиционные семьи и их детей, — говорит Жабреев. — В первую очередь, от пропаганды однополых браков надо оберегать детей с неокрепшей психикой. Взрослого человека отговаривать от того, каким он себя считает, это бесполезно, а ребенку этого вообще видеть и слышать не надо. К чему ведет это высказывание ЕСПЧ? Конечно, добиться того, чтобы однополые браки были узаконены. В нашей стране такое невозможно, поэтому они сразу могут про это забыть. Если бы у них это получилось, то второй их шаг был бы – усыновление однополыми семьями детей. То есть то, что сейчас в Европе происходит, но совершенно невозможно в России».