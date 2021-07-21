В Сочи снова штормовое предупреждение: ливни, реки выйдут из русел, возможны смерчи

Администрация Сочи выпустила штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца 23 июля. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

"На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении местных властей.

Городские службы уже переведены на усиленный режим работы.

Напомним, ливни и ураганный ветер привели к подтоплению города и окрестностей несколько недель назад, ущерб до сих пор подсчитывают.