21 Июля 2021
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Общество Южный ФО
Потоп в Сочи. (2021) | Фото: Эмиль Сурта / YouTube

В Сочи снова штормовое предупреждение: ливни, реки выйдут из русел, возможны смерчи

Администрация Сочи выпустила штормовое предупреждение, которое будет действовать до конца 23 июля. Ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом. На участке Магри – Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.

"На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема", - говорится в сообщении местных властей.

Городские службы уже переведены на усиленный режим работы.

Напомним, ливни и ураганный ветер привели к подтоплению города и окрестностей несколько недель назад, ущерб до сих пор подсчитывают.

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Теги: сочи, штормовое предупреждение, смерч



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