Хинштейн не исключил, что Сафонова прикрывал экс-глава краевого МВД

Бывший начальник ГУ МВД России по Ставрополью генерал-майор Сергей Щеткин прикрывал главу краевого управления ГИБДД Алексея Сафонова. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн

Парламентарий в эфире YouTube-программы "Соловьев LIVE" рассказал, что недавно на Ставрополье задержали трех начальников экзаменационных межрайотделов за получение взяток. После этого встал вопрос о судьбе Сафонова. После скандала Щеткин дал ему лучшие характеристики, а также написал заключение о "чрезвычайных" способностях Сафонова, заявил депутат.

По мнению Хинштейна, это может говорить о том, что экс-глава краевого МВД находится "в схеме" с задержанным Сафоновым.

Напомним, глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов был задержан 20 июля. Он подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. По данным следствия, Сафонов возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.

Глава МВД России Владимир Колокольцев отправил в отставку начальника ставропольского краевого полицейского главка генерал-майора Сергея Щеткина после скандального задержания руководства УГИБДД региона.