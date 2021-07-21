21 Июля 2021
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Лада Веста, Lada Vesta (2015) | Фото: Накануне.RU

"АвтоВАЗ" предложил скидки на запчасти и ТО для привившихся от коронавируса

"АвтоВАЗ" предложил скидки на обслуживание и запчасти для владельцев Lada, поставивших прививку от коронавируса.

В предложении автоконцерна говорится, что выгоду на ТО и запчасти можно получить, показав сертификат о прививке от COVID-19 с 21 июля по 15 сентября этого года.

"Выгода в 10% на техобслуживание автомобилей в дилерских центрах LADA предоставляется на плановое технического обслуживание. Выгода в 5% дается на оригинальные запасные части и аксессуары LADA и бренда LECAR при их покупке в магазинах LADA Dеталь. Для участия в акции необходимо предъявить сертификат или QR-код сертификата вакцинации от COVID-19", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

Материальное стимулирование за вакцинацию применяют многие крупные компании и власти регионов и отдельных городов. Так, сегодня стало известно, что в Москве возобновили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся. Раз в неделю разыгрывается пять машин стоимостью примерно миллион рублей.

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Теги: автоваз, скидки, вакцинация, прививочный сертификат



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