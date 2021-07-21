Вениамин Кондратьев: Развитие самбо на Кубани получит новый импульс после признания его олимпийским видом спорта

Признание самбо олимпийским видом спорта даст новый импульс для его развития на Кубани, считает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Напомним, что опыт региона по развитию самбо востребован на российском уровне. Побывавший в крае в конце мая резидент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев обсуждал с губернатором возможность проведения в крае российских и международных соревнований.

"По данным Всероссийской федерации самбо, Кубань в лидерах по его развитию в стране. Наша цель – вовлечь в этот спорт как можно больше детей и молодежи. Для этого мы строим центры единоборств, организуем занятия самбо в школах, запускаем проект «Школьная лига самбо Краснодарского края». Решение МОК о признании самбо олимпийским видом открывает новые перспективы, позволит сделать этот спорт более массовым", – отметил Вениамин Кондратьев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, в состав сборной команды России по самбо входят 48 кубанцев. За последние несколько лет самбисты края завоевали 168 медалей на всероссийских соревнованиях и 73 – на международных. При этом, в регионе продолжается системная работа по развитию спортивной инфраструктуры.

"В этом году планируем построить центры единоборств в 10 муниципалитетах в рамках национального проекта «Демография». В 2022 году будем строить центры в 11 районах. В перспективе такие объекты должны появиться в каждом муниципальном образовании. Также в следующем году приступим к строительству краевого «Дворца самбо» на территории «Города спорта» в Краснодаре. Это даст возможность провести у нас чемпионат Европы по самбо. Мы уже заручились поддержкой Всероссийской федерации самбо, ждем решения", – заявил губернатор Кубани.

Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется в Краснодарском крае с 2018 года. С 1 сентября его участниками станут 709 образовательных организаций, сертифицированные тренеры будут обучать более 115 тысяч школьников.

Сергей Елисеев в ходе встречи с губернатором сообщил, что именно в Краснодаре планируется провести первые всероссийские школьные соревнования. "Вы будете пилотным регионом по проекту «Школьная лига самбо». В этом году вы ее проведете среди кубанских школьников, и в декабре, после вашего финала, хотим организовать на базе «Баскет-холла» пилотные всероссийские соревнования. Мы покажем регионам, как хотим продвигать проект, и в следующем году учредим Всероссийскую школьную лигу", – сказал президент федерации самбо.

Вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов сообщил, что уже с осени стартует новый проект «Школьная лига самбо Краснодарского края», в котором примут участие более 2 тысяч старшеклассников. Каждая команда будет иметь свое название, девиз, флаг, эмблему, а в финал выйдут 16 лучших команд края.

Напомним, о признании МОК Международной федерации самбо стало известно на заседании 138 сессии, которое состоялось в Токио в преддверии открытия XXXII летних Олимпийских игр. Это решение даст возможность официально подать заявку на включение самбо в программу следующей Олимпиады.