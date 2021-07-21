21 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Мусорный полигон (2020) | Фото: Накануне.RU

Экологический скандал: крупную свалку обнаружили в санитарной зоне Обуховских минвод

В Свердловской области разгорается экологический скандал. Речь идет о свалке в санитарной зоне.
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Как пишут "Вечерние ведомости", в округе горно-санитарной охраны Обуховского месторождения подземных минеральных вод (согласно постановлению правительства) находится крупная свалка бытовых и промышленных отходов. По данным издания, собственниками предприятия, которое получило лицензию на размещение отходов, являются сразу две мэрии (администрации Камышловского района и городского округа), МУП "Камышловские минеральные воды" и некое ООО "Чистота.ру Холдер". При этом, судя по публичной кадастровой карте, свалка уже "залезла" на земли лесного фонда.

Согласно федеральному законодательству и постановлению правительства Свердловской области, в этой зоне действуют ограничения на размещение объектов, загрязняющих окружающую среду. Организация, которая занимается свалкой, называется ООО "Камышловские объединенные экологические системы".

Свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рассказал, что эта свалка является одним из основных объектов размещения ТКО для восьми муниципальных образований. По его словам, ее проверяют и недавно были выявлены нарушения противопожарных требований. При этом нарушений по местонахождению свалки выявлено не было. Однако общественники считают местонахождение полигона в зоне горно-санитарной охраны нонсенсом.

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Теги: свалка, экология, Свердловская область



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