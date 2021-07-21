Вакцинированный Сингапур снова ввел жесткие ковид-ограничения из-за быстрого роста заболеваемости

Совсем недавно власти Сингапура решили сменить стратегию отношения к коронавирусу и научиться жить с ним, а не бесконечно бороться против него. Тем более что в стране вакцинировано 70% населения, и должен быть коллективный иммунитет от вакцин.

Однако с 22 июля на четыре недели резко ужесточены ограничения, пишет CNBC. Причиной стал быстрый рост количества новых случаев ковида. Если до 10 июля в день их было примерно по 10, то в последние два дня - уже почти по 200. По данным местного министерства здравоохранения, на прошлой неделе было 480 случаев против 19 неделей ранее.

Учитывая такую большую скорость, власти решили повременить с новой стратегией и ввести ограничения. В течение месяца можно будет собираться не более чем по два человека. Семьям будет разрешено принимать только двух посетителей в день, не считая бабушек и дедушек. В заведениях общепита еда будет только на вынос. Запрещены занятия спортом в помещениях, масштабные мероприятия, работники в основном должны работать удаленно.

Почему при 70% вакцинированных в этом малом государстве такой быстрый рост заболеваемости, не сообщается. Подобное, в частности, происходит в Израиле.