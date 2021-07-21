Вакцинированный Сингапур снова ввел жесткие ковид-ограничения из-за быстрого роста заболеваемости

21 Июля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зверев – о вакцинах и научном подходе

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество За рубежом
Сингапур (2011) | Фото:img.66.ru

Вакцинированный Сингапур снова ввел жесткие ковид-ограничения из-за быстрого роста заболеваемости

Совсем недавно власти Сингапура решили сменить стратегию отношения к коронавирусу и научиться жить с ним, а не бесконечно бороться против него. Тем более что в стране вакцинировано 70% населения, и должен быть коллективный иммунитет от вакцин.

Однако с 22 июля на четыре недели резко ужесточены ограничения, пишет CNBC. Причиной стал быстрый рост количества новых случаев ковида. Если до 10 июля в день их было примерно по 10, то в последние два дня - уже почти по 200. По данным местного министерства здравоохранения, на прошлой неделе было 480 случаев против 19 неделей ранее.

Учитывая такую большую скорость, власти решили повременить с новой стратегией и ввести ограничения. В течение месяца можно будет собираться не более чем по два человека. Семьям будет разрешено принимать только двух посетителей в день, не считая бабушек и дедушек. В заведениях общепита еда будет только на вынос. Запрещены занятия спортом в помещениях, масштабные мероприятия, работники в основном должны работать удаленно.

Почему при 70% вакцинированных в этом малом государстве такой быстрый рост заболеваемости, не сообщается. Подобное, в частности, происходит в Израиле.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: коронавирус, сингапур, ограничения



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети