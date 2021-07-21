21 Июля 2021
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река паводок наводнение (2004) | Фото: Накануне.ru

Волна, смывшая две дамбы во Внутренней Монголии, дойдут до Амура к началу августа

Волна, которая смысла две дамбы на реке Номиньхэ во Внутренней Монголии (Китай), дойдет до Амура приблизительно к началу августа, считают в Минприроды России.

Номиньхэ – приток Сунгари, а та, в свою очередь, является крупнейшим притоком Амура и впадает в него чуть выше Хабаровска.  

"Предположительный объем -  0,046 куб.км. С учетом разлива по пойме - это немного. Угрозы населенным пунктам - нет. Росгидромет и Минводхоз КНР ежедневно на связи и мониторят обстановку", - говорится в сообщении Telegram-канала "Природоведение".

Напомним, сильные подтопления с разрушительными последствиями стали результатом проливных дождей, обрушившихся на ряд китайских провинций. Так, потоки воды из водохранилищ Юнъань и Ксинфа, разрушили 22 моста, повреждено более 15 километров шоссе, десятки гектаров полей превратились в болота. Китайские СМИ, сообщающие о наводнении, подчеркивают, что жертвы в результате происшествия отсутствуют.

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Теги: волна, китай, подтопление, амур



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