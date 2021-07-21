Режим ЧС ввели во всей Карелии из-за масштабных лесных пожаров

В Карелии из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики, он будет действовать до 31 июля включительно.

По последним данным, в Карелии действуют 38 лесных пожаров на площади 7 110 га.

Как сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков, в регионе установлен IV класс пожарной опасности. Решение ввести режим ЧС в республике позволит более оперативно выделять средства из бюджета на ликвидацию возгораний.

19 июля в Карелии более 600 человек были эвакуированы из-за действующих природных пожаров. Для борьбы с огнем привлекаются вертолет и пожарные поезда.

Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Карелии.