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Общество
лесной пожар (2011) | Фото: Накануне.ru

Режим ЧС ввели во всей Карелии из-за масштабных лесных пожаров

В Карелии из-за природных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии республики, он будет действовать до 31 июля включительно.

По последним данным, в Карелии действуют 38 лесных пожаров на площади 7 110 га.

Как сообщил на своей странице в сети "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков, в регионе установлен IV класс пожарной опасности. Решение ввести режим ЧС в республике позволит более оперативно выделять средства из бюджета на ликвидацию возгораний.

19 июля в Карелии более 600 человек были эвакуированы из-за действующих природных пожаров. Для борьбы с огнем привлекаются вертолет и пожарные поезда.

Накануне глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл в зону ликвидации природных пожаров в Карелии.

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Теги: режим чс, карелия, лесные пожары



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