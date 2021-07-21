21 Июля 2021
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Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге (2021) | Фото: Екатеринбург.рф / Фёдор Серков

Орлов поручил сделать ливневки в Екатеринбурге по образцу Солнечного

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня побывал с объездом в микрорайоне Солнечный.

Как рассказал глава уральской столицы в своем Instagram, после посещения этого "настоящего района будущего" он принял решение применять опыт и новации по озеленению, благоустройству и созданию ландшафтных территорий, а также решения по парковкам и безопасности.

"Будем внедрять эти современные технологии и подходы и в других районах города. Так, например, в Солнечном решен вопрос с ливневкой. Вода быстро уходит даже в самый сильный дождь, и управляющая компания за этим внимательно следит", - отметил Орлов.

Алексей Орлов в екатеринбургском микрорайоне Солнечный(2021)|Фото: Екатеринбург.рф / Фёдор Серков

Микрорайон Солнечный в Екатеринбурге(2021)|Фото: Екатеринбург.рф / Фёдор Серков

Мэр поручил своему заместителю Алексею Бубнову внимательно изучить наработанный опыт и внести необходимые изменения в регламенты работ.

Напомним, что в минувшие выходные в Екатеринбурге из-за сильного ливня с грозой, продолжавшегося в некоторых районах до часа, оказались затоплены улицы, а в одном из ТЦ даже обрушился потолок. В МЧС уже вновь предупредили уральцев о резком ухудшении погоды в ближайшие дни.

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Теги: Орлов, Солнечный, ливневки, Екатеринбург



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