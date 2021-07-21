Орлов поручил сделать ливневки в Екатеринбурге по образцу Солнечного

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня побывал с объездом в микрорайоне Солнечный.

Как рассказал глава уральской столицы в своем Instagram, после посещения этого "настоящего района будущего" он принял решение применять опыт и новации по озеленению, благоустройству и созданию ландшафтных территорий, а также решения по парковкам и безопасности.

"Будем внедрять эти современные технологии и подходы и в других районах города. Так, например, в Солнечном решен вопрос с ливневкой. Вода быстро уходит даже в самый сильный дождь, и управляющая компания за этим внимательно следит", - отметил Орлов.

Мэр поручил своему заместителю Алексею Бубнову внимательно изучить наработанный опыт и внести необходимые изменения в регламенты работ.

Напомним, что в минувшие выходные в Екатеринбурге из-за сильного ливня с грозой, продолжавшегося в некоторых районах до часа, оказались затоплены улицы, а в одном из ТЦ даже обрушился потолок. В МЧС уже вновь предупредили уральцев о резком ухудшении погоды в ближайшие дни.