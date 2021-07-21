Письмо Роструда - это просто мнение ведомства, - сенатор

Член Совета Федерации Маргарита Павлова считает, что принуждение к ковид-вакцинации незаконно, а письмо Роструда - это просто мнение ведомства.

Она подчеркнула, что эпидемия в России официально не объявлена. Ранее мы писали, что и ВОЗ не объявляла пандемию.

"Клинические испытания официально не закончены. И мы не можем с полной уверенностью судить о безопасности данной медицинской процедуры. Плюс у нас добровольность медицинского вмешательства никто не отменял. А люди не могут подвергаться дискриминации по признаку здоровья", - сказала она "Красной весне".

Письмо Роструда подробно разобрал юрист Павел Парфентьев, который обосновал незаконность содержащегося в нем требования об отстранении невакцинированных. Об этом же говорит и президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.