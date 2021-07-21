В Тюменской области появился ещё один "коронавирусный" госпиталь

В связи с увеличением количества пациентов с коронавирусом, которым требуется стационарное лечение, в Тюменской области открывается ещё один профильный госпиталь, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

Моноинфекционный госпиталь на 80 койко-мест на этой неделе развернут на базе поликлиники в Тобольске. В целом в области запущено 16 моноинфекционных стационаров на 2 тыс. 840 коек, из которых 86,8% уже заняты.

Напомним, 20 июля на две недели в регионе остановлено оказание плановой медицинской помощи.