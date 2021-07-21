На Южном Урале возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб ребенок

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека).

ДТП произошло вечером 20 июля на улице Мира. 62-летний водитель Toyota Tundra при повороте направо совершил наезд на семилетнего велосипедиста. От полученных травм мальчик скончался.

В Кыштыме по факту ДТП, в котором погиб семилетний мальчик, возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.





