ЛДПР не удалось исключить Лисняка, Форсюк и Коробова из списка "Справедливой России"

Координатор реготделения ЛДПР Олег Постников обратился в крайизбирком с просьбой исключить депутата Пермской думы Илью Лисняка, депутата думы Добрянского городского округа Марка Коробова и гендиректора медиаагентства "Кулич" Ирину Форсюк из списка кандидатов в региональное заксобрание от партии "Справедливая Россия - За правду", передает корреспондент Накануне.RU.

Основанием для обращения стало то, что кандидаты состоят на партийном учете ЛДПР. Однако избирком оставил обращение без удовлетворения. Отметим, что ранее суд обязал ЛДПР снять Лисняка, Коробову и Форсюк с учета.

"Комиссия постановила оставить заявление координатора Пермского регионального отделения политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России Олега Постникова без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Напомним, Лисняк, Коробов, а также Форсюк публично заявили о выходе из ЛДПР весной. Однако добиваться снятия с партийного учета им пришлось через суд. Свое решение истцы объясняли тем, что партийная идеология и принципы работы реготделения больше не соответствуют их ценностям и убеждениям. При этом Илья Лисняк остается действующим депутатом Пермской думы, избранным по спискам ЛДПР.