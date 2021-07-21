21 Июля 2021
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Общество В России
Инклюзивная площадка для детей в ЦПКиО (2019) | Фото: Накануне.RU

В России за пять лет на четверть снизилась рождаемость и почти на столько же выросло число детей-инвалидов

С 2015 года число рождений в России снизилось почти на 26% (с 1,94 млн до 1,44 млн в год). И за этот же период чуть меньше, но почти на столько же выросло число детей-инвалидов. Если в 2015 году их было 605 тыс., то в 2020-м - 704 тыс. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишут "Новые известия".

Если падению рождаемости хотя бы есть частичное объяснение - уменьшение числа женщин детородного возраста (но не больше, чем на 50%), то в случае с детьми-инвалидами его нет. Младенческая смертность в стране уменьшается и достигла исторически минимального уровня - за год умирают 4 из 1000 детей до года.

Мы поинтересовались, что было раньше. Оказалось, что процесс роста числа детей-инвалидов был остановлен в 2000-х, но с 2010 года возобновился. И за 10 лет детей-инвалидов стало больше на 40%.

Член Комитета Совфеда по социальной политике, врач-педиатр Владимир Круглый считает одной из причин улучшение медицинской диагностики. Но если присмотреться к сегодняшним детям, то вряд ли все дело только в диагностике. К слову, в 1981 году детей-инвалидов было всего 53 тыс. То есть за 40 лет их стало больше в 14 раз! Притом что детей стало примерно на 15% меньше.

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Теги: рождаемость, дети, инвалиды



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