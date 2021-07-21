СК опроверг завершение психиатрической экспертизы Галявиева

В Следственном комитете России опровергли данные о том, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани, признан невменяемым в момент преступления.

В ведомстве заявили, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза не завершена, передает ТАСС.

Ранее Общественная наблюдательная комиссия сообщила, что Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского признал Галявиева невменяемым на момент совершения массового расстрела.

Напомним, 11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии № 175. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали. В июне Галявиева доставили в Москву для прохождения экспертизы.