В Тюмени виновнику тяжёлых травм сбитого машиной ребёнка грозит срок

Виновнику тяжёлых травм ребёнка, пострадавшего в аварии в Тюмени, грозит до двух лет колонии, сообщили Накануне.RU в УМВД по Тюменской области.

38-летний водитель автомобиля "Рено", сбившего ребёнка, стал фигурантом уголовного дела по части первой статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция предполагает наказание вплоть до двух лет колонии.

Напомним,вечером 21 июля во дворе дома №163 по Московскому тракту Тюмени восьмилетний мальчик на самокате выезжал от подъезда дома и был сбит автомобилем "Рено". Машина протащила пострадавшего несколько метров, а потом остановилась. Пострадавший находится на ИВЛ.