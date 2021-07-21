21 Июля 2021
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Происшествия Тюменская область
Авария, двор, машина, Московский тракт 163, Тюмень (2021) | Фото: УГИБДД по Тюменской области

В Тюмени виновнику тяжёлых травм сбитого машиной ребёнка грозит срок

Виновнику тяжёлых травм ребёнка, пострадавшего в аварии в Тюмени, грозит до двух лет колонии, сообщили Накануне.RU в УМВД по Тюменской области.

38-летний водитель автомобиля "Рено", сбившего ребёнка, стал фигурантом уголовного дела по части первой статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Санкция предполагает наказание вплоть до двух лет колонии.

Напомним,вечером 21 июля во дворе дома №163 по Московскому тракту Тюмени восьмилетний мальчик на самокате выезжал от подъезда дома и был сбит автомобилем "Рено". Машина протащила пострадавшего несколько метров, а потом остановилась. Пострадавший находится на ИВЛ.

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Теги: двор, самокат, ребенок, ИВЛ, уголовное дело, Рено



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