Мэры российских городов вправе запрещать работу цирков с животными – но они не делают этого

Мэры российских городов имеют право запрещать в своих муниципалитетах работу цирков с животными, но они не делают этого. Граждане сами поощряют рублем работу таких заведений, где с животными часто обращаются негуманно и жестоко, считает, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Зайдите на сайт любого цирка, посмотрите билеты, вы их не купите сейчас. Потому что они раскуплены. Они, во-первых, стоят как самолёт, а, во-вторых, раскуплены. Давайте мы себе дадим ответ на вопрос, кто туда идёт. Это гуманоиды ведут своих детей, рептилоиды пошли просвещаться, как у нас, млекопитающих, тут все устроено что ли? Это наши люди, наши соседи, наши дети. Спрос рождает предложение. Не будет спроса, не будет предложения. Я вам могу сказать, что по закону сейчас любой мэр города (любой!) может сказать: у меня цирк работать не будет", - цитирует Бурматова радио "Говорит Москва".

По словам парламентария, в следующем году будет проще прекратить работу цирков с животными – вступит в силу запрет на передвижные цирки, зоопарки и кочующие шапито. Также запрет коснется цирков и зоопарков, которые не пройдут лицензирование в этом году.

"Первое, что я сделаю 2 января 2022 года, я с этой даты свой год начну рабочий, я напишу запрос в Генеральную прокуратуру для того чтобы они проверили все цирки и зоопарки на соответствие новым требованиям", - заявил Бурматов.