21 Июля 2021
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Спорт
Брисбен (2021) | Фото: REUTERS / JAIMI JOY

Выбрана столица летней Олимпиады 2032 года

Выбрана столица летних Олимпийских игры 2032 года. Соревнования пройдут в австралийском Брисбене.

Данное решение приняли в ходе голосования на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) 21 июля в Токио. Как отмечает пресс-служба МОК, за проведение ОИ в австралийском городе проголосовали 72 человека, 5 высказались против, 3 - воздержались. Брисбен был единственным кандидатом на проведение соревнований.

Ранее Олимпиада дважды проходила в Австралии: в 1956 году - в Мельбурне и в 2000 году - в Сиднее.

Добавим, что 23 июля 2021 года стартуют летние ОИ-2020 в Токио. В 2024 году ОИ пройдут в Париже, а в 2028 - в Лос-Анджелесе.

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Теги: Брисбен, Олимпийские игры 2032 года, столица



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