21 Июля 2021
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Общество Свердловская область
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

В Тюменскую область поступило почти полмиллиона доз трех вакцин от коронавируса 

С начала массовой вакцинации на территорию Тюменской области поступило 452 тыс. 497 доз Гам-Ковид-Вак (Спутник V), 31 тыс. 850 доз ЭпиВакКорона и 1 тыс. 610 доз КовиВак. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона.

На сегодняшний день 90% доз вакцин уже реализовано. С их помощью первый компонент прививки от коронавируса поставили уже 441 тыс. 620 человек, 301 тыс. 571 из которых прошли уже полный курс вакцинации.

"Поставки происходят регулярно, поэтому у жителей области есть возможность в удобное время по записи привиться в поликлинике или в порядке живой очереди – во временных пунктах. Чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис. В мобильных пунктах процедуру проводят сотрудники государственных медучреждений после обязательного медосмотра пациента", - сообщили в оперштабе.

График временных пунктов вакцинации Тюмени размещен на сайте. В региональном департаменте здравоохранения также отметили, что популяционный иммунитет является единственным шансом остановить распространение COVID-19. Для этого вакцинацию должны пройти 60-70% населения.

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Теги: вакцина, поставка, коронавирус



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