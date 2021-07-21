В Екатеринбурге презентовали новое поколение грузовых автомобилей MAN

Компания "МАН Трак энд Бас РУС" провела торжественную презентацию нового поколения грузовых автомобилей MAN в Екатеринбурге.

В рамках мероприятия состоялось более 120 тест-драйвов техники бренда, во время которых участники заездов могли прочувствовать все преимущества нового модельного ряда MAN.

Как отметил Ян Айхингер, генеральный директор "МАН Трак энд Бас РУС", новое поколение автомобилей - самый масштабный и амбициозный проект компании за два последних десятилетия.

Тестовые образцы автомобилей прошли 4 000 000 километров во время испытательных поездок. Производитель отмечает, что грузовые автомобили MAN нового поколения серий TGL, TGM, TGS и TGX с разрешенной полной массой от 7,5 до 41 тонны "задают новые стандарты в области эффективности и экономичности, удобства для водителя, безотказности в работе, упрощения ведения бизнеса клиентом".