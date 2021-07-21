По делу о взятках задержан замначальника УГИБДД Ставропольского края

В Москве задержан заместитель начальника УГИБДД Ставрополя Алексея Сафонова. Об этом пишет депутат Госдумы Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Александра Ткаченко везут в Ессентуки, где решат вопрос о его аресте. Он был задержан вчера в Москве "в рамках дела "ОПС Сафонова", сообщил Хинштейн.

Напомним, глава управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов подозревается в получении взятки в размере более чем 19 млн руб. По данным следствия, он возглавлял преступную группу, которая нескольких лет изготавливала нелегальные пропуска и распространяла их за деньги среди лиц, занимающихся грузоперевозками.

В доме Сафонова прошел обыск, после чего в СМИ и соцсетях появились фотографии его жилища. Судя по снимкам, глава УГИБДД пытался превратить свой дом в подобие дворца.