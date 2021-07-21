Песков переадресовал вопрос о возможных потерях "Русала" в правительство

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в кабин вопрос о ситуации с возможными потерями "Русала" в связи с экспортной пошлиной на алюминий.

При этом он отметил, что в Кремле внимательно наблюдают за отраслью.

"Безусловно, мы внимательно наблюдаем за тем, какая ситуация в этих отраслях развивается. Но все-таки это прерогатива правительства", - цитирует Пескова РИА Новости.

Как сообщалось, введение в августе этого года экспортных пошлин на металлы может привести к закрытию ряда производств UC Rusal. В компании заявляют, что эти предприятия и так работают на грани рентабельности.

Ранее на введение экспортных пошлин жаловался другой металлург – глава "Северстали" Алексей Мордашов. Он назвал пошлины "подарком европейским металлургам".