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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова назвала "диванными наблюдателями" людей, желающих видеть трансляции с избирательных участков

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала "подленьким" иск партии "Яблоко", который та подала накануне в Верховный суд РФ. "Яблоко" хочет добиться отмены нового порядка видеонаблюдения на выборах – он не предусматривает доступ к видео для любого желающего, как это было раньше.

"На мой взгляд, это не только абсурдный, но весьма безответственный и даже подленький иск, - заявила Памфилова на заседании ЦИК. - Проиллюстрирую это лишь одним примером - по Москве. По данным Москвы, трансляция в интернет в течение трёх суток обошлась бы столице почти в миллиард рублей! Представьте только: миллиард - для удовлетворения простого любопытства "диванных наблюдателей".

По словам Памфиловой, трехсуточная трансляция по всей стране обойдется еще дороже.

"Готовы ли избиратели, в том числе и "Яблока", пустить такие средства на виртуальный ветер, тем более тогда, когда ЦИК предлагает оптимально сбалансированную альтернативу, позволяющую обеспечить простой доступ всех участников избирательного процесса к видеотрансляции, которая на этот раз охватит беспрецедентно большое количество избирательных участков и по объему увеличится практически в 15 раз?" – спрашивает Памфилова. Речь идет о так называемых наблюдательных центрах, которые в регионах могут организовать общественные палаты. В них будет организована трансляция. Не указывается, сможет ли любой гражданин попасть в такой центр.

"Кстати, западноориентированному "Яблоку" стоило бы знать, что именно в странах Запада видеонаблюдение  не применяется, поскольку многими это расценивается, как вторжение в частную жизнь", - добавила Памфилова. Она не уточнила, собираются ли в России последовать западному примеру и защитить "право на частную жизнь".

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Теги: элла памфилова, видеонаблюдение, трехдневное голосование



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