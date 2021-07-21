21 Июля 2021
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Экономика Свердловская область
Сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге в два раза вырос спрос на сахар. Горожане жалуются на дефицит

В последний месяц жителям Екатеринбурга все сложнее найти обычный белый сахар на прилавках областных магазинов. Как сообщают читатели, чаще всего на полках остается только дорогой коричневый или сахар в кубиках, из-за чего приходится наведываться сразу в несколько продуктовых.

При этом, как рассказала Накануне.RU заведующий сектором производства потребительских товаров, общественного питания комитета по товарному рынку Екатеринбурга Ксения Ильина, временный дефицит может быть связан с сезоном заготовок. По ее мнению, многие в это время года скупают сахар килограммами для приготовления варенья, однако отсутствие продукта на полках одного магазина сегодня, не говорит о глобальных проблемах с поставкой во всех торговых сетях региона.

Она также отметила, что лично не замечала нехватки сахара в магазинах, да и каких-либо жалоб от горожан не поступало, в отличие от ситуации с ценами и ассортиментом овощей и фруктов.

Дефицит белого сахара не подтвердили и в крупных торговых франшизах, однако отметили повышенный спрос свердловчан на данную категорию продукта в последнее время.

"Действительно, летом мы видим повышенный спрос на сахар, в этом году он вырос в два раза. Чтобы избежать дефицит товара, мы увеличиваем число поставщиков сахара", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе торговой сети "Верный".

Напомним, что на днях в Екатеринбурге начали раздавать листовки с "результатами соцопросов" о том, как губернатор Евгений Куйвашев цены в магазинах снижал. Региональное правительство полностью отрицает свою причастность, однако сами листовки в сочетании с баннерами с лицом главы Среднего Урала все больше смахивают на предвыборную кампанию. При этом эксперты отрицают возможность губернатора повлиять на федеральные торговые франшизы.

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Теги: сахар, магазин, спрос



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