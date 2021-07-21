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школьное питание, еда, столовая (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

В Тюмени назначили нового руководителя комбината школьного питания после скандала с Гирилюк

В Тюмени назначен новый гендиректор комбината школьного питания. Им стала Ирина Тарасова. Соответствующая информация опубликована на сайте комбината, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее обязанности руководителя комбината исполняла Радмила Вереюхина. Место стало вакантным после скандала с прежним директором комбината Ольги Гирилюк, которая оскорбила журналистку.

Напомним, запись разговора была опубликована 31 марта. В нем руководитель комбината обвиняет журналистку во взяточничестве и уточняет, что ее собеседница некрасива. Поводом для разговора стал тот факт, что родители школьников по-разному высказывались о питании - кому-то нравилась школьная еда, кому-то нет. Основной проблемой якобы является то, что кормят детей холодной и невкусной пищей.

О недопустимости подобного поведения высказался губернатор Тюменской области Александр Моор.

Отметим, ранее началась прокурорская проверка сведений о выдаче детям молока с истекшим сроком годности - 5 февраля появилась информация, что в лицее №34 детям в рамках бесплатного завтрака якобы выдали просроченное молоко. Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил организовать проверку.

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Теги: Ольга Гирилюк, Комбинат школьного питания, увольнение



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