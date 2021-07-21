СП проверит расходование средств федерального бюджета в Новгородской, Иркутской, Свердловской областях и Татарстане

Счетная палата России объявила о проверке использования средств федерального бюджета в четырех регионах – Новгородской, Иркутской, Свердловской областях и Татарстане. Речь идет о деньгах, выделенных в период с 2017 года.

В СП беспокоятся тем, как регионы используют бюджетные кредиты.

"Для ресурсного обеспечения поставленных президентом задач в течение 2021 года планируется заместить бюджетными кредитами (объемом до 337 млрд руб.) весь объем коммерческого долга регионов, превышающий 25% их собственных доходов. Также предполагается провести реструктуризацию ранее предоставленных бюджетных кредитов (объем задолженности составит до 218 млрд руб.) и начать использовать механизм инфраструктурных кредитов (общим объемом не менее 500 млрд руб.). При этом важно отметить, что за период 2017-2020 года государственный долг отдельных регионов вырос более чем в два раза. Удельный вес бюджетных кредитов в объеме госдолга ряда регионов составил более 60%. Иные регионы вообще отказались от бюджетных кредитов при значительном росте государственного долга, потеряв при этом льготный ресурс. Наша проверка позволит дать рекомендации по эффективному использованию бюджетных кредитов, оптимизации государственного долга субъектов Российской Федерации", - сообщил аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.