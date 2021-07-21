21 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
полиция, ДПС (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге водитель переехал остановившего его инспектора ДПС

В Екатеринбурге задержан 22-летний молодой человек, сбивший инспектора ДПС. Расследуется уголовное дело.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, ночью 15 июля уралец, не имеющий водительского удостоверения, управлял автомобилем "Ауди". У одного из домов по улице Начдива Онуфриева его остановили сотрудники ГИБДД за проезд на красный свет. Не желая быть привлеченным к ответственности, молодой человек наехал автомобилем на одного из инспекторов. В результате полицейский получил травму ноги.

После этого водитель скрылся, но впоследствии был задержан. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Применение насилия к представителю власти". Проводится расследование.

Как добавили в УМВД по Екатеринбургу, выяснилось, что автомобиль принадлежит сожительнице водителя. Сама женщина пояснила, что после инцидента молодой человек оставил ей ключи и уехал. С помощью камер наружного наблюдения сыщики установили, что парень сел в такси. А таксист, подвозивший его в ту ночь, указал адрес, на который доставил пассажира. В итоге тот был задержан в Кировском районе города.

За нарушение ПДД в отношении молодого человека составлено сразу несколько административных материалов. Сейчас он находится под арестом.

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Теги: инспектор, водитель, Екатеринбург



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