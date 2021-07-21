В Челябинской области замдиректора завода Ростеха подозревают в получении взятки в 1 млн рублей

В Челябинской области задержали заместителя директора завода "Пластмасс" (входит в госкорпорацию Ростех). Его подозревают в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК, уголовное дело в отношении заместителя руководителя промышленного предприятия возбуждено по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый в 2019 – 2021 гг. получил более 1 млн рублей от представителя коммерческой организации за обеспечение беспрепятственного выполнения работ по вывозу металлического лома.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения и предъявят обвинение.

Завод "Пластмасс" занимается производством боеприпасов к корабельным боевым орудиям, танковым пушкам, полевым артиллерийским пушкам и установкам калибров 76-152 мм и некоторым видам авиационных средств поражений.