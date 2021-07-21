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Экономика В России
инфографика алюминиевые заводы РУСАЛа (2012) | Фото: Накануне.RU

"Русал" пригрозил закрытием ряда производств в случае введения экспортных пошлин

Введение в августе этого года экспортных пошлин на металлы может привести к закрытию ряда производств UC Rusal. В компании заявляют, что эти предприятия и так работают на грани рентабельности.
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"Возможно, нам придется подумать о консервации некоторых видов производства. Темпы запуска нового Тайшетского алюминиевого завода тоже могут быть пересмотрены", — цитирует РБК заместителя гендиректора компании по продажам в России Романа Андрюшина.

По словам Андрюшина, консервация может коснуться мощностей по выпуску сотен тысяч тонн продукции, которая после введения пошлин станет убыточной. Всего компания производит около 4 млн т алюминиевой продукции в год, из которых 2,8 млн т идет на экспорт. "Если мы не будем производить эту номенклатуру, то, естественно, некоторые заводы не будут работать на полную мощность с соответствующими последствиями", — подчеркнул он.

Ранее на введение экспортных пошлин жаловался другой металлург – глава "Северстали" Алексей Мордашов. Он назвал пошлины "подарком европейским металлургам".

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Теги: русал, экспортные пошлины, алексей мордашов, производство



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