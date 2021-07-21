В Казани прошел крестный ход, прилетели патриарх и Матвиенко

В Казани сегодня прошел крестный ход с участием сотен, если не тысяч людей. Многие из них были в масках, но социальную дистанцию никто не соблюдал, многие спускали маски на подбородки, это можно видеть на многочисленных видео- и фотокадрах с шествия.