В Казани прошел крестный ход, прилетели патриарх и Матвиенко
В Казани сегодня прошел крестный ход с участием сотен, если не тысяч людей. Многие из них были в масках, но социальную дистанцию никто не соблюдал, многие спускали маски на подбородки, это можно видеть на многочисленных видео- и фотокадрах с шествия.
Крестный ход был вполне официальным, в отличие от недавнего екатеринбургского: в День явления чудотворной иконы Казанской Божией матери в столицу Татарстана прибыл сам Патриарх Кирилл, множество сановников, а также светские высокопоставленные чиновники, например, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Сегодня в городе состоится чин великого освящения воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери.
За последние сутки в Татарстане выявлено 48 новых случаев коронавируса.