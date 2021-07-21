Казанского стрелка признали невменяемым в момент стрельбы в школе

Экспертиза признала, что Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в гимназии в Казани, был невменяемым в момент преступления.

"Государственный Научный центр социальной и судебной Психиатрии им. В. П. Сербского признал казанского стрелка Ильназа Галявиева невменяемым на момент совершения массовых убийств", - сообщается на сайте "Газетыа ОНК" – официального органа Общественных наблюдательных комиссий.

Напомним, 11 мая утром Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии. Изначально сообщалось, что он действовал не один, однако позже в МВД заявили, что сообщников у стрелка не было. В Казани был введен режим контртеррористической операции. Девять человек погибли: семь детей и двое взрослых. 24 человека пострадали.

В июне Галявиева доставили в Москву для прохождения экспертизы. Сообщалось, что в казанском СИЗО он был поставлен на профилактический учет как склонный к побегу, нападению на сотрудников и самоубийству. В Москве за стрелком был установлен строгий надзор.

Ранее СМИ сообщали, что Галявиев несколько лет назад был признан здоровым в психическом плане.