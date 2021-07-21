Подрядчиков для восстановления домов в южноуральских поселках, пострадавших от лесных пожаров, выберут без конкурса

Три застройщика из Магнитогорска готовы построить дома в пострадавших от лесных пожаров поселках Джабык и Запасное, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт, в настоящий момент прорабатываются юридические вопросы, для того, чтобы максимально быстро приступить к восстановлению жилья. Вчера в пострадавшие поселки приехали застройщики, они обсуждали с жителями планировки домов. Речь идет о трех застрйщиках из Магнитогорска, один из Олег Лакницкий и его компания "Трест Магнитострой".

"Режим ЧС позволяет определяться достаточно оперативно, здесь не требуется конкурсных процедур, здесь ситуация будет зависеть от добросовестности застройщика. Это известные нам застройщики, которые работают в регионе", - сообщила Ирина Гехт.

Напомним, губернатор Алексей Текслер поручил до 1 октября восстановить дома в пострадавших поселках Джабык и Запасное. В первую очередь будут восстановлены дома пострадавшим, у которых нет другого жилья.

В настоящий момент подано 1 тыс. 353 заявления на получение единовременной материальной выплаты в размере 10 тыс. руб. 1 тыс. 347 жителям уже перечислены деньги. Сегодня средства будут выплачены остальным жителям.

От 14 человек поступили заявление на выплату за частичную потерю имущества. По заявлениям идет комиссионная оценка и выплаты будут произведены в ближайшее время. По полной утрате были приняты заявления от 51 человека. Уже 42 человека получили выплату в размере 100 тыс. руб.

Напомним, площадь лесных пожаров на юге области составила 14 тыс. га. Огнем было уничтожено 51 дом в поселке Джабык и 10 домов в поселке Запасное. Вечером 12 июля было объявлено о ликвидации природных пожаров, но режим ЧС в регионе сохраняется.