21 Июля 2021
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Сергей Аксенов (2015) | Фото: Накануне.RU

Аксенов допустил закрытие турсезона в Крыму из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Планов закрывать туристический сезон из-за ухудшающейся COVID-обстановки в Крыму нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", - цитирует его РИА Новости.

Аксенов также сообщил, что число заболевших коронавирусом за неделю стало рекордом. Заразились 2767 человек, скончались 54 пациента.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 августа детские лагеря с невакцинированным персоналом переведут на закрытый режим работы. В таком режиме будут работать организации, где прививку от коронавируса сделали менее 95% сотрудников. Аналогичные требования предъявлены и к учреждениям стационарного соцобслуживания. Их переведут в режим полной изоляции.

Напомним, на территории полуострова выявлены британский и индийский штаммы.

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Теги: крым, турсезон, сергей аксенов



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