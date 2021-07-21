Аксенов допустил закрытие турсезона в Крыму из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Планов закрывать туристический сезон из-за ухудшающейся COVID-обстановки в Крыму нет, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Но если ситуация перевалит через катастрофическую отметку, то что делать, придется. Будет тяжело, конечно, но тем не менее", - цитирует его РИА Новости.

Аксенов также сообщил, что число заболевших коронавирусом за неделю стало рекордом. Заразились 2767 человек, скончались 54 пациента.

Ранее сообщалось, что в Крыму с 1 августа детские лагеря с невакцинированным персоналом переведут на закрытый режим работы. В таком режиме будут работать организации, где прививку от коронавируса сделали менее 95% сотрудников. Аналогичные требования предъявлены и к учреждениям стационарного соцобслуживания. Их переведут в режим полной изоляции.

Напомним, на территории полуострова выявлены британский и индийский штаммы.