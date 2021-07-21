Свердловский минздрав проверит ЦГКБ №1, где пенсионера из Екатеринбурга могли заразить ВИЧ

В центральной городской клинической больнице №1 Екатеринбурга пройдет внеплановая проверка в связи с обращением к президенту пенсионерки Светланы Горсковой, супруга которой могли заразить в медучреждении ВИЧ и гепатитом С. Ранее мы писали о том, что ДНК-экспертиза указала на источник заражения - пациента ЦГКБ №1 с весьма сомнительным прошлым, который вместе с Виктором Горсковым наблюдался в больнице. Однако ни МВД, ни следственные органы супругам не верят, оскорбляя больного человека, 67-летнего ветерана ГУФСИН, намеками на его возможные порочные связи и наркоманию.

"После двух обращений к Путину, после трех обращений к депутату Ионину, действительно наконец услышали наш крик души о безнаказанности врачей и о том, что они не хотят верить в то, что они сотворили. Думаю, что самый главное доказательство - это ДНК родства крови (возможного источника инфекции, - прим.). Доказательство 99,51%. Что еще нужно? Почему не возбуждают дело? Почему умалчивают про других четырех ВИЧ-инфицированных? Во всех обращениях я поднимаю вопрос о массовом заражении, а они крутятся только вокруг моего мужа, поливают его грязью, оскорбляют, унижают. Обязательно нужен пинок из Москвы от Путина, чтобы все сдвинулось с мертвой точки и гордиев узел наконец-то будет развязан? Надеюсь, проверка что-то даст", - прокомментировала Накануне.RU Светлана Горскова.

Согласно приказу, опубликованному министерством здравоохранения Свердловской области, проверка затянется на 10 дней и завершится 30 июля. За проверку отвечает сразу пять человек, среди которых замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Понаморева, а также главврач Областного центра профилактики и борьбы со СПИД Анжелика Подымова.

"Хотелось бы надеяться, что лица, перечисленные в приказе (Самойлова, Турков), которые ранее присылали нам только отписки, после проверок не пришлют нам такие же "тупые" отписки, где сказано, что мой муж здоров и помощь ему оказывали качественно. Хотелось бы, чтобы проверку проводила именно Москва, потому что мы больше не доверяем нашей Свердловской области", - добавила Горскова.

Тем временем состояние заслуженного работника правоохранительных органов Виктора Горскова с каждым днем все больше ухудшается. За полгода мужчина достиг I стадии инвалидности. КТ показало поражение грудной клетки и брюшной полости. У Горскова также диагностирована саркома кости (редкая группа опухолей, составляет лишь 1% от всех злокачественных образований, регистрируемых в России ежегодно). Очаговые поражения распространились и на остальные органы.

Напомним, что из-за плачевного состояния пенсионера, его не берутся оперировать, поскольку есть шанс не проснуться после анестезии. Для улучшения здоровья необходимо долгое время принимать препараты от ВИЧ, которые, в свою очередь, негативно влияют на остальные органы. Таким образом, возможность хирургически удалить новообразования стремится к нулю, а умереть от рака – напротив, возрастает.