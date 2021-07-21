Айтишники Сургутского района разработали мобильное приложение для мигрантов, которое упростит поиск работы и снизит количество правонарушений

В Сургутском районе автономной некоммерческой организацией "Центр правовой поддержки "Пилигрим" разработано мобильное приложение для мигрантов и потенциальных работодателей. В нём говорится, например, о том, куда может обратиться трудовой мигрант для получения квалифицированной помощи, разъяснения российского законодательства по данному направлению. Большую часть денег в виде грантов предоставила организации администрация муниципалитета. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой отметил, что туда же можно вносить информацию о вакансиях для мигрантов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В приложении также представлена справочная информация по подготовке, сбору, подаче документов в органы по вопросу миграции, для получения разрешения на временное проживание, вида на жительство и патента. Осуществляется запись на приём в АНО "Центр правовой поддержки "Профессиональный советник", создана вкладка "работа", где будут размещаться актуальные вакансии Сургутского района. Благодаря приложению, иностранным гражданам (мигрантам) станет проще получать госуслуги, улучшится их правовая грамотность, снизится количество совершаемых профильных правонарушений.

"Мы регулярно получаем от центра занятости вакансии, почему бы эту информацию не заносить в приложение? Это востребовано, этим активно пользуются, первые скачивания уже пошли." - сказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

Старший партнёр АНО "Центр правовой поддержки "Пилигрим"" Рифхат Сафаралиев отметил, что изначально приложение лишь предоставляло информацию, однако теперь стало интерактивным.

"Оно позволяет официально, используя базы данных МВД, проверять, запрещён ли въезд мигранту в Россию. Также с его помощью можно проверить готовность документов, разрешающих въезд, получить юридическую информацию по теме. Далее планируется размещение вакансий для мигрантов, появится возможность записаться на юридическую консультацию или оформление документов. Пока приложение работает на Android – появилось в "Play market", с "Apple Store" вышла заминка из-за санкций, однако в будущем мы планируем появление приложения и в этом магазине", - сказал Сафаралиев.

Большую часть денег, потраченных на разработку приложения, в виде грантов предоставила "Пилигриму" администрация Сургутского района. Речь идёт о сумме в 500 тыс. руб.

"В силу того, что тема достаточно узкая, сложнее всего было донести до разработчиков приложения, что именно нам надо сделать. Проблема была с официальными структурами – МВД, налоговой, чьи сервисы мы внедряли в приложение. Очень долго отвечают", - сказал Сафаралиев.

НКО "Пилигрим" оказывает содействие по оформлению документов по регистрации на территории района и получения патента на работу, сопровождение административных процедур, предоставления консультаций, а также для решения иных вопросов связанных с законодательными правами граждан, пребывающих на территории района. Администрация Сургутского района предоставила организации в аренду на безвозмездной основе помещение для работы, оно отремонтировано и оборудовано.

"Мы презентовали центр три года назад. И вы видите, что он не просто функционирует, но и новые идеи внедряются", - отметил Андрей Трубецкой.

Среди планируемых видов деятельности центра – открытие курсов русского языка и основ законодательства Российской Федерации, содействие в трудоустройстве на территории Сургутского района (формирование единой базы трудовых мигрантов), профилактике правонарушений и преступлений в сфере миграции и другие.