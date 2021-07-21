21 Июля 2021
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Происшествия Свердловская область
Граната, нож, магазин, Тюмень (2020) | Фото: УМВД по Тюмени

Разбойник-неудачник из Екатеринбурга получил 11 лет за нападения на офисы банков

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу о разбойных нападениях на офисы банков. В обоих случаях налетчик остался ни с чем.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, 19 августа 2019 года мужчина, вооружившись предметом, схожим с гранатой, заявился в офис банка по улице Смазчиков в уральской столице. Он прошел в кассовую зону и потребовал от старшего менеджера отдать ему деньги, приложив лист бумаги с угрозами к стеклу.

Испуганная женщина выбежала из кассовой зоны, а злоумышленник, не получив доступа к кассе и опасаясь быть задержанным на месте преступления, поспешил скрыться.

Аналогичным способом он попытался ограбить офис банка на улице Учителей. В этом случае старший кассир нажала тревожную кнопку, а сама спряталась под стол. Увидев это, незадачливый разбойник ретировался без денег, но вскоре был задержан.

Суд вынес уральцу суровый приговор: 11 лет в колонии строгого режима. Также в пользу каждой потерпевшей с него взыскано 120 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Как добавили в прокуратуре, мужчина не явился на оглашение приговора. В связи с этим суд объявил его в розыск.

Как сообщало Накануне.RU, недавно на Среднем Урале осудили "клеящего разбойника", напавшего на инкассаторов.

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Теги: разбой, банки, приговор, Екатеринбург



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