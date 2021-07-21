СК: В подземной "тюрьме Эскобара" не содержали пленников

В частной подземной тюрьме, которую обнаружили в Ленинградской области, не содержали пленников, сообщили в Следственном комитете.

Как передает ТАСС, следов пребывания людей там не нашли.

Бункер был обнаружен в ходе расследования убийства мужчины, тело которого было обнаружено в автомобиле Mercedes на трассе Сортавала - Санкт-Петербург в Ленобласти.

В СК уточнили, что земельный участок принадлежит гражданину, проживающему в Петербурге. Он сообщил, что на участке ранее никогда не был, а право собственности на него оформил по просьбе своего знакомого, который в свою очередь выполнял просьбу другого человека, умершего несколько лет назад.

Ранее СМИ сообщили о бункере-тюрьме под Санкт-Петербургом, где, предположительно, работал крематорий.

Тюрьма обнаружена в 40 км от города, в брошенном доме коттеджного поселка "Новый Петербург" недалеко от Агалатово. Речь идет о мощном бетонном бункере, глубоко врытом в землю, куда устроен замаскированный въезд для машины. Обнаружены камеры с тюремными нарами, унитазами, местами для охраны.

Среди возможных владельцев помещений называют сотрудника ФСИН и человека с фамилией Эскобар в российском паспорте.