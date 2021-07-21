21 Июля 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
(2018) | Фото: Накануне.RU

Дата боя депутата Югры с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым станет известна на этой неделе

Депутат думы Югры, бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников сообщил в соцсетях о том, что проведет бой с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым, передает корреспондент Накануне.RU.

Дата поединка станет известна уже на этой неделе - на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

"В это трудно поверить, но это факт. Руслан VS Али: 23 июля", - сообщил Проводников о пресс-конференции.

О вызове на поединок парламентарий ранее сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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Теги: Руслан Проводников, Али Багаутинов, поединок



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Ранее 18.01.2021 15:43 Мск Депутат думы Югры будет драться с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым


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