Дата боя депутата Югры с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым станет известна на этой неделе

Депутат думы Югры, бывший чемпион мира по боксу Руслан Проводников сообщил в соцсетях о том, что проведет бой с бывшим бойцом UFC Али Багаутиновым, передает корреспондент Накануне.RU.

Дата поединка станет известна уже на этой неделе - на пресс-конференции в Санкт-Петербурге.

"В это трудно поверить, но это факт. Руслан VS Али: 23 июля", - сообщил Проводников о пресс-конференции.

О вызове на поединок парламентарий ранее сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".