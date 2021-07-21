21 Июля 2021
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Спорт
Валерий Карпин (2018) | Фото: Накануне.RU

Карпин назвал условия, при которых согласится возглавить сборную России по футболу

Главный тренер футбольного клуба "Ростов" Валерий Карпин назвал условия, при которых согласится возглавить сборную России.

Как сообщает портал Championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 52-летний специалист готов работать с национальной командой только при условии, что сможет продолжить быть главным тренером "Ростова". При этом, как уточняет источник, такие условия не устраивают Российский футбольный союз (РФС).

Добавим, что предыдущий тренер сборной Станислав Черчесов был отстранен с должности после провального выступления национальной команды на Чемпионате Европы-2020.

В данный момент в СМИ называются несколько кандидатов на пост главного тренера. В их числе были именитые Йоахим Лёв и Андре Виллаш-Боаш. По информации упомянутого издания Championat.com, в данный момент на пост претендуют три специалиста: Штефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

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Теги: Валерий Карпин, Ростов, главный тренер, сборная России по футболу



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