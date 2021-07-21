Для предотвращения одного случая ковида нужно вакцинировать сто человек - исследование

В известном медицинском журнале The Lancet опубликовано исследование с характерным названием, которое можно перевести как "Вопрос эффективности вакцин - это слон в посудной лавке" (COVID-19 vaccine efficacy and effectiveness - the elephant (not) in the room).

В статье отмечается, что эффективность вакцин - вопрос открытый. И то, что сообщают разработчики, не должно вводить в заблуждение.

Сейчас в мире почти сто вакцин находятся в разных стадиях клинических испытаний, которые уже вводят людям. Для анализа взяты следующие генно-инженерные препараты, для которых есть промежуточные результаты исследований, опубликованных в научных журналах: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca-Oxford, "Спутник V" и Johnson & Johnson (по последней они опубликованы в информационных документах Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)).

"Выдержки из этих результатов широко освещались и обсуждались в пресс-релизах и средствах массовой информации, иногда вводя в заблуждение. Хотя внимание было сосредоточено на эффективности вакцин и сравнении сокращения числа симптоматических случаев, полное понимание эффективности и действенности вакцин не так просто, как может показаться", - пишут авторы.

Главный вопрос: как считать эффект? Здесь возможны разные варианты. И в зависимости от этого картина может быть совершенно разной. Видимо, поэтому и делается сравнение со слоном в посудной лавке, который одним движением может привести к очень большим изменениям. Как правило, эффективность вакцины сообщается как относительное снижение риска. То есть если за контрольный период в группе непривитых заболели 20 человек из 1000, а в группе привитых - 2, то эффективность получается 90%, ведь именно на столько снижается риск заболевания по сравнению с непривитыми. Тогда у трех применяемых вакцин эффективность выше 90%, а у AstraZeneca-Oxford и Johnson & Johnson - 67%.

Но вполне возможно и другое понимание эффективности - как абсолютное снижение риска между привитыми и непривитыми. "Оно, как правило, игнорируются, потому что дает гораздо менее впечатляющий эффект", - говорится в статье.

В приведенном примере вероятность не заболеть без вакцины 98%, с вакциной - 99,8%. Значит, эффективность всего 1,8%, ведь именно на столько увеличивается вероятность не заболеть с вакциной.Тогда для применяемых вакцин эффективность около 1%, и они почти не отличаются между собой по этому показателю. (В статье не говорится о том, что при 99%-й вероятности не заболеть без вакцины в них вообще нет необходимости.) Мы уже обращали внимание на подобный метод оценки эффективности. Он, естественно, замалчивается.

Авторы предлагают и третье понимание эффективности: сколько людей нужно вакцинировать, чтобы предотвратить заболевание еще одного человека? В этом случае нужно единицу поделить на абсолютное снижение риска, выраженное десятичной дробью. И получается, что для всех вакцин это около 100 человек. То есть чтобы предотвратить еще один случай заболевания, нужно уколоть примерно 100 человек. О побочных эффектах авторы не упоминают, но это лежит на поверхности и может вообще свести на нет все результаты вакцинации или даже привести к отрицательным результатам. Если побочный эффект будет в 1% случаев, то на каждый предотвращенный случай ковида будет случай заболевания после прививки.

"Из того, как проводятся исследования и представляются результаты, можно извлечь много уроков. При использовании только относительного снижения риска и отсутствии абсолютного имеет место предвзятость отчетности, что влияет на интерпретацию эффективности вакцины. При распространении информации об эффективности вакцин, особенно для принятия решений в области общественного здравоохранения, также важно иметь полное представление о том, что на самом деле показывают данные , и обеспечивать, чтобы сравнения основывались на совокупности фактических данных, которые сопоставляют результаты испытаний вакцин в контексте, а не просто на одном обобщенном показателе", - подчеркивают авторы.

Они отмечают, что у людей должен быть доступ к полным наборам данных для независимой проверки и анализа, чего сейчас нет. А имеющихся в настоящее время экспериментальные данные затуманены и разрознены.

"Остается без ответа вопрос о том, будет ли вакцина с заданной эффективностью в исследуемой популяции иметь такую же эффективность в другой популяции с различными уровнями фонового риска... Оценка пригодности вакцин должна учитывать все показатели", - заключают авторы исследования.

Последнее замечание ценно тем, что в реальности эффективность вакцинации низкая. Так, в Израиле в конце июня и начале июля 70% тяжелых случаев ковида было у полностью вакцинированных, а эффективность вакцин не выше 20-25%. Если же учитывать и привитых первой дозой, то 10-15%. То есть вероятность заболеть, попасть в больницу и даже быть в критическом состоянии после вакцинации почти не снижается. В России также вероятность заболеть без прививки и с прививкой примерно одинаковы.