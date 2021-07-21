В верхнесалдинском сервисном центре вместо установки сигнализации повредили машину на 100 тысяч рублей

Индивидуальный предприниматель из Верхней Салды А.А. Санюшкин выплатил более 336 тыс. руб. за повреждение автомобиля местного жителя во время установки сигнализации. Ущерб, причиненный автовладельцу, по оценке экспертов, составил 98 тыс.799 руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, изначально, стоимость услуги в авторизованном центре установки сигнализации "StarLine" составляла 4,5 тыс. руб. Однако после завершения всех работ, когда супруга владельца авто пришла забирать автомобиль, она увидела многочисленные повреждения пластиковой части "торпеды" и отделки кузова, которых ранее не было. После звонка жены, на место приехал и сам Михаил. Он предложил индивидуальному предпринимателю добровольно устранить все повреждения, а уже через два дня вручил ИП Санюшкину А.А. претензию об устранении недостатков, но ответа не получил.

Тогда мужчина обратился к экспертам, чтобы определить стоимость ремонта всех повреждений, заплатив за экспертизу 4 тыс. руб. После этого результаты вместе с очередной претензией были направлены в адрес предпринимателя с требованием возместить ущерб. Но ответ Михаилу так и не пришел. После этого уралец и обратился в Верхнесалдинский районный суд с иском.

В нем Михаил просил взыскать с предпринимателя Санюшкина стоимость ремонта - 98 тыс. 799 руб., компенсацию морального вреда – 50 тыс. руб., штраф, расходы на экспертизу – 4 тыс. руб. и оплату услуг представителя. Дополнительно назначенная судом судебная автотехническая экспертиза также подтвердила высокую вероятность получения повреждений при монтаже охранно-телематического комплекса "StarLine", исправить которые можно только заменив детали.

Суд удовлетворил требования истца частично, взыскав с ответчика 336 тыс. 897 руб.: сумма причиненного ущерба – 98 тыс. 799 руб., неустойка 98 тыс. 799 руб., компенсация морального вреда – 1 тыс. руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке – 99 тыс. 299 руб., а также судебные расходы и расходы по оплате услуг представителя – 39 тыс. руб.

ИП пытался обжаловать приговор в Свердловском областном суде, утверждая, что связь между установкой сигнализации и повреждениями не была доказана, однако не получил ожидаемого результата. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда оставила решение Верхнесалдинского районного суда без изменений.