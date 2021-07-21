21 Июля 2021
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Общество Челябинская область
Медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Челябинской области пока не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу

Власти Челябинской области пока не планируют вводить новые ограничения по коронавирусу. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы не выше пиковых значений прошлой волны. Мы это видим и по госпитализациям, и по количеству развернутых коек", - подчеркнула она.

На пике прошлой волны в регионе бы развернуто 9 тыс. коек. В настоящий момент 5 тыс. 878 коек. По словам Ирины Гехт, ситуация напряженная, но контролируемая.

"Поэтому по каким-то дополнительным ограничениям, мы пока речь не ведем, но говорим о том, что ужесточаем проверочные мероприятия", - отметила она.

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Теги: коронавирус, ограничения, Ирина Гехт,



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