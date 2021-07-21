Сборной России разрешили вывешивать триколор в гостиницах в Токио

Российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), могут развешивать триколоры в официальных гостиницах, где их селят организаторы Игр, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета.

"Ограничения распространятся только на олимпийские объекты в Токио. Общественные места и гостиницы не подпадают под компетенцию МОК", - сообщили в организации.

Напомним, выступать под российским флагом спортсмены не могут из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Также не должен звучать гимн России в случае победы россиян – вместо него будет исполняться Первый концерт для фортепиано с оркестрам Петра Чайковского.

Судя по кадрам из социальных сетей, почти все страны вывешивают свои флаги на балконах и окнах отелей в олимпийской деревне – сразу можно понять, где какая сборная разместилась.

Между тем, прогнозы спортивных аналитиков ставят сборную России на второе или третье место в общекомандном зачете на предстоящей Олимпиаде.