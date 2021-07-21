Смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Сахалин

Смог от лесных пожаров в Якутии накрыл Южно-Сахалинск и еще пять районов Сахалина.

Отмечается превышение предельно допустимых концентраций взвешенных частиц в воздухе. Детским садам рекомендовано сократить время прогулок из-за задымления, сообщает пресс-служба мэрии.

В самой Якутии в зоне задымленности находятся 107 населенных пунктов и столица. 129 жителей обратились за медпомощью из-за дыма от лесных пожаров, из них 15 - дети.

Всего на территории республики действует 208 природных пожаров на площади 1 млн 519 тыс. 431,2 га.

Накануне глава Якутии Айсен Николаев заявил, что республике не хватает средств на тушение пожаров. "Я читаю много вопросов о том, что республике дали 1,7 млрд рублей на тушение пожаров и где же эти деньги. На самом деле, никаких 1,7 млрд рублей нам не давали пока еще", - заявил Николаев журналистам. Он добавил, что имеющихся средств не хватит, и скоро руководство региона снова будет обращаться к Москве за помощью.