"За перевозку зерна берут страшные миллиарды". Лидер профсоюза водителей – о громких "делах ГИБДДшников"

На Ставрополье задержали главу УГИБДД по региону Алексея Сафонова. Его подозревают в получении крупных взяток на 19 млн руб.

Следственный комитет РФ при этом опубликовал видео из особняка гибддшника, в кадре были запечатлены роскошные интерьеры, не обошлось даже без золотого унитаза. По сути, как сообщалось, в регионе действовала самая настоящая "мафия", наживавшаяся на всем: от "блатных номеров" и пропуска большегрузов – до торговли песком.

А в Воронеже вчера же был задержан экс-замглавы ГИБДД, прославившийся скандалом с 22 квартирами.

Член генсовета "Партии Дела", председатель центрального совета Межрегионального профессионального союза водителей профессионалов Александр Котов рассказывает, что перегруженные зерновозы нередко спокойно проезжают мимо постов, потому что за это заплачено заранее. И во многих регионах ситуация примерно одинакова:

"Во всех регионах нашей страны зерно перевозят за взятки. Взятки повсеместно. За негабарит и тяжеловес разрешение оформляют только люди, которые занимаются перевозкой строительной техники, каких-то тяжелых трансформаторов, каких-то генераторов огромных: суда перевозят, станки огромные — здесь оформляют разрешение. А на зерно и прочие сельхозпродукты у нас никогда никто разрешение не оформлял — платят взятки. Везде, за исключением Якутии и других северных регионов, где зерно не растет. Это страшные миллиарды".