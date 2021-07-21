Фонд святой Екатерины перевез жертву расстрела Шамсутдинова в Екатеринбург на реабилитацию

Фонд святой Екатерины оплатил лечение солдата-срочника Евгения Графова, который в 2019 г. стал жертвой массового расстрела в армии Рамилем Шамсутдиновым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе фонда, затраты на транспортировку бывшего сослуживца осужденного из Тюмени в Екатеринбург также взял на себя председатель совета фонда Игорь Алтушкин.

Евгений Графов стал одним из двух выживших, всего ранения получили 10 солдат. После этого молодой парень два месяца пробыл в коме и еще 15 - на больничной койке. В клинике Екатеринбурга ему предстоит работать с мультидисциплинарной бригадой специалистов, которая поможет ему достичь поставленных реабилитационных задач.

"Самое главное сейчас — вертикализировать Евгения. Научить его снова сидеть, чтобы в норме сохранялось давление, пульс. И уже сидя начнем заниматься эрготерапией, с психологом и логопедом, процедурами ЛФК. Наша задача — научить его жить сидя", — комментирует руководитель реабилитационного центра Ирина Волкова.

Вместе с парнем в уральскую столицу отправилась и его мама, которая и обратилась в Фонд святой Екатерины за помощью. Все эти полтора года женщина находилась рядом с сыном. Сейчас она также будет работать вместе с врачами над восстановлением функций тела ее ребенка.

"Мы обратились в Фонд святой Екатерины, который быстро откликнулся, и вот мы здесь. Сегодня будет еще один консилиум врачей, где по итогам всех обследований они вынесут свое решение о реабилитации Жени. Мы всё будем выполнять и надеемся на очень хороший результат, — поделилась Ирина Графова.

Напомним, что Фонд святой Екатерины также помог с реабилитацией Екатерине Долматовой, которая сорвалась со скалы, Алексею Фомину, парализованному из-за осложнений после коронавируса и Максиму Тарасову, получившему травму шейных позвонков во время тренировки.