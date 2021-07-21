Ребенок из Тюмени, которого сбила машина, находится на ИВЛ

Состояние ребенка, которого накануне сбил автомобиль в одном из тюменских дворов, врачи оценивают как крайне тяжелое, сообщили Накануне.RU в региональном департаменте здравоохранения.

"Ребенок был доставлен в ОКБ№2, где сейчас получает всю необходимую медицинскую помощь в реанимации по поводу открытой черепно-мозговой травмы и сопутствующих этому повреждений в области головы, закрытой травмы грудной клетки", - говорится в сообщении депздрава.

Пострадавший находится на ИВЛ.

Вечером 21 июля во дворе дома №163 по Московскому тракту восьмилетний мальчик на самокате выезжал от подъезда дома и был сбит автомобилем "Рено". Машина протащила пострадавшего несколько метров, а потом остановилась.