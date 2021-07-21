На приговор по делу экс-главы "Титановой долины" продолжают поступать апелляции

На приговор по делу бывшего генерального директора особой экономической зоны "Титановая долина" Артемия Кызласова поступило еще несколько апелляций.

Как сообщало Накануне.RU, недавно суд признал бывшего топ-менеджера виновным в получении взятки в 13 млн рублей и назначил ему 10 лет в колонии строгого режима со штрафом 13 млн. Вскоре после вынесения приговора Кызласов подал апелляционную жалобу на решение суда.

Другим фигурантом дела был экс-заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов, который, по версии следствия, выступал посредником при передаче денег. Бывший чиновник получил девять лет "строгача" с аналогичным штрафом.

Как сообщается в электронной картотеке Октябрьского районного суда Екатеринбурга, поступили еще несколько апелляционных жалоб: три от адвокатов и одна - от прокурора. Дата их рассмотрения пока не назначена.

По версии следствия, Артемий Кызласов вымогал деньги у директора компании "Проектное дело" Дмитрия Панова за подписание документов о принятии работ в районе Арамили на месте строительства новой очереди ОЭЗ. Кызласов и Шилиманов были задержаны в феврале 2020 года.