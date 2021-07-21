21 Июля 2021
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Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале за неделю выявили 496 случаев внебольничной пневмонии

В Челябинской области за неделю зафиксировано 496 случаев внебольничных пневмоний. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Рост составил 4%. Большинство пневмоний выявлено у взрослого населения – 93,5%. 32 случая зафиксировано у детей.

У 44% коронавирус протекает в форме ОРВИ, у 33% выявляют пневмонию. Бессимптомно заболевание протекает у 22,5%.

"При чем это как правило молодые люди и дети, которые в большей своей массе являются бессимптомными носителями", - добавила Ирина Гехт.

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Теги: пневмония, коронавирус, Ирина Гехт,



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