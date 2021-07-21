На Южном Урале за неделю выявили 496 случаев внебольничной пневмонии

В Челябинской области за неделю зафиксировано 496 случаев внебольничных пневмоний. Об этом на брифинге рассказала первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

Рост составил 4%. Большинство пневмоний выявлено у взрослого населения – 93,5%. 32 случая зафиксировано у детей.

У 44% коронавирус протекает в форме ОРВИ, у 33% выявляют пневмонию. Бессимптомно заболевание протекает у 22,5%.

"При чем это как правило молодые люди и дети, которые в большей своей массе являются бессимптомными носителями", - добавила Ирина Гехт.